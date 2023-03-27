Рогов заявил, что 4 человека пострадали в результате взрывов в Мелитополе

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Взрывы, которые были слышны в Мелитополе утром 27 марта, скорее всего, связаны с работой системы ПВО, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что около 08:15 в разных частях города прогремели несколько взрывов. Громче всего было в северной части города. По словам Рогова, в колледже в это время шли занятия. На месте уже работают экстренные службы.

"ВСУ в бессильной злобе пытаются воевать с мирным населением, кошмаря их обстрелами из тяжелых видов вооружений", – подчеркнул он.

В результате артиллерийского удара со стороны ВСУ ранены четыре человека, повреждены несколько зданий.

Накануне взрыв прогремел на улице Дорожников в Киреевске в Тульской области. В результате пострадали три человека, повреждения получили три жилых дома и несколько хозпостроек. Причиной инцидента стал разведывательный БПЛА Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой.

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