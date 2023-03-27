Мэр Донецка сообщил о пожаре возле дворца спорта после удара ВСУ

Фото: телеграм-канал "Алексей Кулемzин"

Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район Донецка, в результате чего произошло возгорание возле дворца спорта "Дружба". Об этом сообщает RT со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

По его словам, по предварительной информации, обстрел привел к жертвам.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Красноармейск – город Донецк (Калининский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", – отмечает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские силы подвергли обстрелу село Графовка. По его словам, в результате атаки в населенном пункте возникли проблемы с газоснабжением. Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводят подомовой обход.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Киев в ходе конфликта в Донбассе полностью пренебрег не только международным правом, но и основополагающими принципами гуманизма. По ее данным, ранения различной степени тяжести получили почти 8 тысяч мирных жителей. Из них 323 ребенка, не менее 27 из которых получили инвалидность.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ открыли огонь по Донецку из пусковых установок РСЗО

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