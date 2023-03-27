Украинские военные обстреляли село Кистер в Брянской области

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Вооруженные силы Украины обстреляли село Кистер в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Сегодня ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района. Под обстрел попало фермерское хозяйство. Пострадавших нет", – говорится в его публикации.

Богомаз сообщил, что в результате атаки погибли 20 голов дойного стада, повреждена кровля коровника.

Сотрудники оперативных служб работают на месте случившегося.

Ранее обстрелу со стороны украинской армии в Брянской области подверглось село Демьянки. Атака привела к нарушению электроснабжения в населенном пункте, повреждениям производственной базы сельскохозяйственного предприятия и административного здания. Пострадавших в результате происшествия не было.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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