Беспилотник ВСУ атаковал газовую станцию в Белгороде

Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области/ТАСС

Украинские военные в ночь на 29 марта атаковали газонасосную станцию в Белгороде с помощью беспилотника. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что БПЛА попал на российскую территорию со стороны украинского Волчанска. ВСУ атаковали газонасосную станцию "Газэнергосеть". Беспилотник врезался в один из резервуаров, однако в момент атаки он оказался пустым, и взрыва не произошло.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ подвергли обстрелу село Графовка. После атаки никто не пострадал. Однако некоторые объекты получили разрушения. Так, были выбиты стекла, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также была повреждена хозпостройка.

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