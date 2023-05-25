Подруга упавшей с обрыва в Дагестане рассказала, что туристка не делала селфи в момент ЧП

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана"

Туристка из Екатеринбурга, пострадавшая при падении с обрыва смотровой площадки в селе Гамсутль в Дагестане, не пыталась делать селфи в момент спуска. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на подругу женщины.

Как объяснила подруга, туристка шла очень аккуратно, а телефон был в сумке. При этом женщина находилась от нее на расстоянии, поэтому она не смогла помочь ей, когда увидела, что та падает.

"Когда я подняла глаза, то увидела, что она уже падала. Может быть, она потеряла равновесие, но я ее схватить даже не смогла", – уверяет подруга.

Туристка не смогла назвать точную высоту, с которой упала ее знакомая. По словам женщины, падение произошло в труднодоступном месте, где не было спуска. Из-за этого к пострадавшей не удалось сразу придти на помощь, однако она все еще оставалась в сознании, когда до нее добрались.

Женщина рассказала, что раньше они уже ездили вместе отдыхать. Были в Грузии и Армении. Все всегда проходило хорошо.

По факту падения женщины со смотровой площадки в Гунибском районе начала проверку прокуратура республики.

Ранее сообщалось, что туристка из Екатеринбурга сломала руку при падении с обрыва в Дагестане. Президент Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадула Омаров заявил, что женщина оступилась во время спуска. Как объяснил Омаров, в горах падают и получают травмы даже местные жители.

Ассоциация выяснит причины инцидента и порекомендует меры для ответственных ведомств и туристических организаций, чтобы избегать подобных ситуаций в дальнейшем, уточнил Омаров.