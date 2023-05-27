В Чили перед судом предстанет Дарт Вейдер

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Апелляционный суд Чили в воскресенье, 28 мая, будет судить одного из персонажей саги "Звездные войны", предводителя армии Галактической Империи Дарта Вейдера. Во время процесса будет оспариваться его пожизненное заключение. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на участников судебного процесса.

Дело в том, что в последние выходные мая в Чили отмечают Дни наследия, во время празднования которых по всей стране проходят сотни различных мероприятий. Одним из таких стала симуляция суда над Дартом Вейдером, которая состоится в одном из старейших судов Чили, в регионе Вальпараисо.

"Даже худший из худших заслуживает справедливого суда", – сообщила адвокат лорда ситхов Клаудия Сальво.

Она попытается добиться отмены пожизненного приговора, указав на различные ошибки, которые были допущены во время процесса и в толковании действий Дарта Вейдера.

Цель этой симуляции заключается в том, чтобы продемонстрировать людям, как работает суд, в том числе в таком необычном случае.

Ранее сообщалось, что в колумбийском городе Картахена местный судья вынес приговор при помощи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

После разрешения иска судья Хуан Падилья объяснил, что судьи в Колумбии стали активнее внедрять технологии в систему правосудия. По его словам, нейросеть является крайне полезным инструментом, она помогает создавать очень понятные предложения с хорошей формулировкой.