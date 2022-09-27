Вещи культовых героев фильмов и книг продадут на аукционе в Лондоне

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"; режиссер – Альфонсо Куарон; производство – Warner Bros. Pictures
В Лондоне организуют аукцион, на котором представят вещи культовых героев известных фильмов и сериалов. На торгах выставят более 1 500 лотов, стоимость которых оценивается более чем в 12,6 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Variety.
Из самых известных вещей, которые представят на аукционе, стали перчатки Дарта Вейдера, шлем Джеймса Бонда из фильма 1967 года, костюм Супермена, хоккейная маска маньяка Джейсона Вурхиза из фильма "Пятница, 13-е", волшебная палочка Гарри Поттера, двойное кольцо Доктора Стрэнджа и другие предметы.
Торги проведут с 3 по 6 ноября. Отмечается, что принять участие в аукционе можно будет в онлайн-формате и по телефону. Кроме того, часть денег, вырученных за торги, направят на благотворительность.
Ранее сообщалось, что издание "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года в твердом переплете с цветной иллюстрацией на обложке продали за рекордные 471 тысячу долларов. До этого книги "Гарри Поттера" стоили от 110 до 138 тысяч долларов.
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