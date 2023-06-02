На востоке Канады из-за лесных пожаров без света остались 240 тысяч потребителей – СМИ

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Около 240 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за лесных пожаров, начавшихся в восточной канадской провинции Квебек. Об этом сообщает телеканал CTV.

На электросетях были зафиксированы обрывы в разных частях региона. В частности, в районе Монреаля без электроснабжения остались 93,5 тысячи потребителей.

Местная противопожарная служба сообщает, что в провинции сейчас бушует 13 лесных пожаров, которые начались в прошедшие выходные. В те дни в регионе установилась жара до 30 градусов.

Для помощи в тушении пожаров в ближайшее время в Канаду прибудут пожарные из США и ЮАР.

Ранее сообщалось, что в Канаде из-за лесных пожаров свои дома покинули 16,5 тысяч человек. В местном муниципалитете действует режим чрезвычайного положения, объявленный как минимум на 7 дней.

В Канаде более 16 тыс человек покинули свои дома из-за лесных пожаров