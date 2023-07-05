РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские железные дороги восстановили работу сайта и мобильного приложения, следует из сообщения в телеграм-канале компании.

В РЖД отметили, что работу возобновили несмотря на продолжающиеся хакерские атаки.

"В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании, еще могут наблюдаться отдельные затруднения", – говорится в сообщении.

О том, что сайт и мобильное приложение перевозчика подверглись массированной хакерской атаке, стало известно в среду, 5 июля. Все кассы холдинга продолжили функционировать штатно, продажа билетов шла в обычном режиме.

До этого атаке подверглась межгосударственная телерадиокомпания "Мир". Злоумышленники предприняли попытку взломать спутниковую систему передачи данных 7 июня в 11:10. Это произошло во время подготовки к прямой трансляции заседания Евразийского межправительственного совета и заседания Совета глав правительств СНГ в Сочи.



РЖД сообщили о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании