17:33Технологии
РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российские железные дороги восстановили работу сайта и мобильного приложения, следует из сообщения в телеграм-канале компании.
В РЖД отметили, что работу возобновили несмотря на продолжающиеся хакерские атаки.
"В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании, еще могут наблюдаться отдельные затруднения", – говорится в сообщении.
О том, что сайт и мобильное приложение перевозчика подверглись массированной хакерской атаке, стало известно в среду, 5 июля. Все кассы холдинга продолжили функционировать штатно, продажа билетов шла в обычном режиме.
До этого атаке подверглась межгосударственная телерадиокомпания "Мир". Злоумышленники предприняли попытку взломать спутниковую систему передачи данных 7 июня в 11:10. Это произошло во время подготовки к прямой трансляции заседания Евразийского межправительственного совета и заседания Совета глав правительств СНГ в Сочи.
РЖД сообщили о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании
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