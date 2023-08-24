Россельхознадзор усилит радиологический контроль рыбы из Японии из-за "Фукусимы-1"

Фото: телеграм-канал "Росрыболовство"

Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции и морепродуктов из Японии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Россельхознадзор разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС "Фукусима-1" в Тихий Океан и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции", – отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре заявили, что в случае обнаружения превышения максимально допустимого показателя содержания радионуклидов эксперты примут ограничительные меры, связанные с поставками рыбных товаров из японского государства. В ведомстве заметили, что из Японии в Россию поставляется незначительный объем такой продукции.

В свою очередь, в Росрыболовстве заявили, что эксперты не выявили рисков из-за сброса использованной воды для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1".

"В настоящее время промысел в районе, в котором осуществляется сброс воды, российскими судами не ведется", – отметили в ведомстве.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провести комплексные мониторинговые исследования. Эксперты должны оценить состояние водных биологических ресурсов в зоне распространения технической воды с "Фукусимы-1".

Благодаря экспедиции специалисты установят, насколько безопасна акватория Южно-Курильского района. Также зону проверят на отсутствие рисков для реализации промысла рыбаками с Дальнего Востока. Для экспедиции создали научную группу. Эксперты выйдут в рейс на научно-исследовательском судне Тихоокеанского филиала института.

В Росрыболовстве добавили, что ученые НИИ выполнят системный контроль и зафиксируют показатели радиационного фона в воздухе, в воде, в уловах, а также в донных отложениях. Анализы, полученные в ходе экспедиции, помогут сформулировать научно обоснованные тезисы по актуальной экологической тематике.

По данным ведомства, в последние три года импорт рыбной продукции из Японии в РФ сократился на 93%. В 2020 году импортировали 2,9 тысячи тон подобной продукции, в 2021 году импорт составил 1,4 тысячи тонн. В прошлом году было импортировано всего 192 тонны продукции. В период с января по июль 2023 года из Японии в Россию ввезли 112 тон рыбы и рыбной продукции.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время Роспотребнадзор проверяет всю продукцию водного промысла, которая производится в Японии и вылавливается в Тихом океане.

Немногим ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в Приморье ужесточит радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии после сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

По словам представителя Роспотребнадзора, в ходе проверок направлено на исследование 22 пробы рыбной продукции, проведено 44 исследования на содержание радиоактивных веществ. Отмечается, что все образы соответствуют обязательным требованиям.



Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1"