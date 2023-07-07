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Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за товарами из Японии после информации о намерении Токио приступить к сбросу в океан радиоактивной воды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"<...> по имеющейся в СМИ информации, Япония заявила о своем намерении начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на японской АЭС "Фукусима-1", что может привести к радиоактивному загрязнению вод", – говорится в сообщении.

Ведомство поручило территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ из Японии водных биоресурсов и продукции из них. Речь идет о рыбе, рыбных продуктах, морепродуктах и других.

В настоящее время поставка продуктов из Японии разрешена при наличии декларации, выданной уполномоченным компетентным японским органом. Последний должен подтверждать наличие радиоактивных веществ на уровне ниже нормативов, установленных действующим законодательством.

В 2021 году стало известно, что японские власти разрешили слив массива воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". На тот момент сообщалось, что в стальных баках атомной электростанции скопилось более 1,25 миллиона тонн воды. По данным прессы, жидкость очищена от большинства опасных радиоактивных веществ.

Подобное решение Токио в Пекине назвали крайне безответственным. В заявлении МИД Китая подчеркивалось, что из-за сброса может быть нанесен вред безопасности и международному общественному здоровью. Похожую озабоченность выразили и в российском министерстве иностранных дел.

По этой теме МАГАТЭ представило свой доклад, согласно которому сброс очищенной воды с аварийной японской АЭС в океан окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду.

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