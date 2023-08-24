В Приморье ужесточили контроль за импортом рыбы после сброса воды с "Фукусимы"

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Роспотребнадзор в Приморье ужесточит радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии после сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом РИА Новости рассказал представитель ведомства.

В Примгидромете рассказали, что эксперты пока будут следить за радиационной ситуацией в регионе в обычном режиме без учащенного отслеживания. В Россельхознадзоре Приморья сообщили изданию, что из-за сброса воды на Дальнем Востоке был увеличен радиологический контроль улова, импортируемого из Японии.

Как утверждает собеседник, приказ об усилении наблюдения дан Роспотребнадзором для "недопущения поступления в оборот на территорию РФ водных биоресурсов и продукции из них, произведенных в Японии, с повышенным содержанием радионуклидов".

"В ходе проверок направлено на исследование 22 пробы рыбной продукции, проведено 44 исследования на содержание радиоактивных веществ. Все образы соответствуют обязательным требованиям", – сообщил источник.

Ранее сообщалось, что японские специалисты начали сбрасывать в океан первую партию очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные, что позволило начать работы в соответствии с графиком.

Уточняется, что подготовленная для сброса вода в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней значительно меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите. Каждая тонна воды разбавляется 1,2 тысячи тонн чистой морской воды. В течение 17 дней предполагается сбросить около 7,8 тысячи тонн очищенной воды.

Новости мира: Япония начала сброс воды с "Фукусимы-1"