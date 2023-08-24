Тихоокеанские страны намерены привлечь Японию к ответу за сброс воды с АЭС "Фукусима-1"

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Лидеры Тихоокеанских государств собираются привлечь Японию к ответственности после решения Токио сбросить в океан очищенную от радиоактивных веществ воду с АЭС "Фукусима-1", сообщает ТАСС.

По словам генерального секретаря Форума Тихоокеанских островов (ФТО) Генри Пуны, было сделано все возможное, чтобы убедить Токио не начинать сброс, пока не будет достигнуто полное согласие в том, что это безопасно.

"Но Япония приняла суверенное решение, и то, на чем нам сейчас нужно сосредоточиться, так это на привлечении Токио к ответственности", – заявил Пуна.

Он добавил, что лидеры Тихоокеанских стран "постоянно взаимодействовали с Токио", с того момента, как Япония объявила о планах сбросить воду, использованную для охлаждения реакторов АЭС, поврежденных весной 2011 года в результате удара цунами.

Ранее сообщалось, что японские специалисты начали сбрасывать в океан первую партию очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные, что позволило начать работы в соответствии с графиком.

Уточняется, что подготовленная для сброса вода в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней значительно меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите. Каждая тонна воды разбавляется 1,2 тысячи тонн чистой морской воды. В течение 17 дней предполагается сбросить около 7,8 тысячи тонн очищенной воды.

"Актуальный репортаж": сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа