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Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1"

Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1"

Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начался в Японии

Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1" через специальный тоннель

Россельхознадзор усилил контроль за качеством рыбы, добытой в Дальневосточном округе

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Япония начала сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Для этого построили специальный тоннель, который уходит на километр от берега.

Первый этап займет 17 дней, а весь процесс полностью – 30 лет. Не смотря на то, что воду очищали, ученые заявили о невозможности полностью убрать из нее тритий. Разбавление водой, как и любое увеличение объема, снижает концентрацию вредных веществ, но не удаляет их, подчеркнули специалисты.

Россельхознадзор уже усилил контроль за качеством рыбы, добытой в Дальневосточном федеральном округе. А некоторые страны приостановили ввоз морепродуктов из Японии. В самой стране прошли акции протеста, в том числе у здания оператора АЭС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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