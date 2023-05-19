Фото: 123RF/frizio

Российское отделение Greenpeace объявило о закрытии после признания Greenpeace International нежелательной организацией в РФ. Соответствующее заявление появилось на сайте отделения.

"Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности "Гринпис" в России. Поэтому российское отделение "Гринпис" вынуждено закрыться", – сообщается в публикации.

Кроме того, в заявлении отмечается, что организация не согласна с решением Генеральной прокуратуры РФ. В "Гринпис" обратили внимание на то, что на протяжении 30 лет отделение заботилось о сохранении природы, приучало россиян к раздельному сбору мусора, а также оказывало содействие в помещении природных объектов РФ под охрану ЮНЕСКО.

"Говорить, что российский "Гринпис" действует против интересов России, значит совершенно не знать, чем уже 30 лет занимается организация", – говорится в материале.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Greenpeace International на территории России. В надзорном ведомстве отметили, что "Гринпис" пытается вмешаться во внутренние дела РФ, стремясь подорвать экономические основы российского государства.

Там также добавили, что с началом специальной военной операции на Украине активисты организации ведут антироссийскую пропаганду, а также призывают к последующей экономической изоляции российского государства и ужесточению санкций.