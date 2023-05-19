Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Greenpeace в стране

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Greenpeace International на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council, "Гринпис интернэшнл", "Фонд Гринпис совет", "Гринпис", Нидерланды. – Прим. ред.) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – заявили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что "Гринпис" по отношению к Российской Федерации активно продвигает политические позиции, пытается вмешаться во внутренние дела РФ. Кроме того, деятельность природоохранной организации направлена на подрыв экономических основ российского государства.

В Генпрокуратуре отметили, что с началом специальной военной операции на Украине активисты организации ведут антироссийскую пропаганду, а также призывают к последующей экономической изоляции российского государства и ужесточению санкций.

Ранее Минюст Российской Федерации включил японскую неправительственную организацию (НПО) "Союз жителей острова Тисима и Хабомаи" в перечень нежелательных организаций. До этого Генпрокуратура признала нежелательной деятельность указанной организации на территории страны. В ведомстве изучили материалы и установили, что НПО представляла угрозу основам конституционного строя и безопасности России.