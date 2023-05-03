Минюст РФ включил в список нежелательных организаций норвежский фонд "Беллона"

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Минюст РФ включил экологический фонд Норвегии "Беллона" в список нежелательных на территории России иностранных неправительственных организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Минюстом России в перечень <...> организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Miljostiftelsen Bellona", – говорится в сообщении.

Ранее нежелательной деятельность данной организации признала Генпрокуратура РФ. По данным ведомства, фонд "Беллона" занимался подрывом российской экономики, дискредитацией проводимой властями внутренней и внешней политики, а также дестабилизацией общественно-политической ситуации в стране.

Также недавно Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации "Съезд народных депутатов", которую основал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом).

