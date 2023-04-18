13:36Политика
В РФ признали нежелательной деятельность экологического фонда Норвегии "Беллона"
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в РФ экологического фонда Норвегии "Беллона". Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
По информации Генпрокуратуры, международная неправительственная организация Miljøstiftelsen Bellona занималась подрывом российской экономики, дискредитацией проводимой органами власти внутренней и внешней политики, а также дестабилизацией общественно-политической ситуации в государстве.
Кроме того, в ведомстве заявили, что организация несет угрозу основам конституционного строя и безопасности российской стороны.
Ранее ГП признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной немецкой организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС".
Подобное решение ведомство приняло после проверки. Согласно полученной информации, работа организации была направлена на налаживание контактов между структурами Евросоюза с российскими НПО.
Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США
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