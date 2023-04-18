В РФ признали нежелательной деятельность экологического фонда Норвегии "Беллона"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в РФ экологического фонда Норвегии "Беллона". Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

По информации Генпрокуратуры, международная неправительственная организация Miljøstiftelsen Bellona занималась подрывом российской экономики, дискредитацией проводимой органами власти внутренней и внешней политики, а также дестабилизацией общественно-политической ситуации в государстве.

Кроме того, в ведомстве заявили, что организация несет угрозу основам конституционного строя и безопасности российской стороны.

Ранее ГП признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной немецкой организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС".

Подобное решение ведомство приняло после проверки. Согласно полученной информации, работа организации была направлена на налаживание контактов между структурами Евросоюза с российскими НПО.