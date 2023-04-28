Генпрокуратура РФ признала нежелательным "Съезд народных депутатов"

Фото: 123RF/mistervlad

Деятельность иностранной неправительственной организации "Съезд народных депутатов", которую основал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом), была признана нежелательной в России. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Генпрокуратура РФ.

"Организация создана в 2022 году в Польше. Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в РФ", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что руководителями организации являются бывшие депутаты Госдумы РФ Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом), Марк Фейгин (признан в РФ иностранным агентом) и Геннадий Гудков (признан в РФ иностранным агентом). В настоящее время они проживают в эмиграции. По данным прокуратуры, все трое отрицают территориальную целостность Российской Федерации и выступают с сепаратистскими лозунгами.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ включил в реестр иноагентов экономиста Сергея Гуриева и политика Геннадия Гудкова. В ведомстве заявили, что Гудков негативно высказывался о военнослужащих ВС России и открыто поддерживал Украину. Гуриева внесли в список за высказывания против СВО и распространение материалов иностранных агентов.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах