Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Политика

Минюст РФ включил английскую и немецкую НПО в список нежелательных

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российский Минюст включил в список нежелательных неправительственных организаций немецкий "Форум гражданского общества Россия – ЕС" и английский Институт государственного управления. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В апреле Генпрокуратура признала нежелательной деятельность неправительственной немецкой организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС".

Аналогичное решение ведомство приняло в марте в отношении английского Института государственного управления.

Ранее сообщалось, что ГП также признала нежелательной в РФ деятельность японской неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи".

По информации надзорного ведомства, цель НПО заключается в отделении от России частей ее территории. Речь идет в том числе об островах Кунашир, Итуруп, а также Малой Курильской гряде.

Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США

Читайте также

политика
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика