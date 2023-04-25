Минюст РФ включил английскую и немецкую НПО в список нежелательных

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Российский Минюст включил в список нежелательных неправительственных организаций немецкий "Форум гражданского общества Россия – ЕС" и английский Институт государственного управления. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В апреле Генпрокуратура признала нежелательной деятельность неправительственной немецкой организации "Форум гражданского общества Россия – ЕС".

Аналогичное решение ведомство приняло в марте в отношении английского Института государственного управления.

Ранее сообщалось, что ГП также признала нежелательной в РФ деятельность японской неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи".

По информации надзорного ведомства, цель НПО заключается в отделении от России частей ее территории. Речь идет в том числе об островах Кунашир, Итуруп, а также Малой Курильской гряде.