Минюст РФ включил НПО "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" в список нежелательных

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Минюст РФ включил японскую неправительственную организацию (НПО) "Союз жителей острова Тисима и Хабомаи" в перечень нежелательных организаций. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

"Минюстом России в перечень <...>организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи", – указано в сообщении.

До этого Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации на территории страны. В ведомстве изучили материалы и установили, что НПО представляла угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Целью организации являлось отделение от РФ частей ее территории, включая острова Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее японские власти выразили протест после включения Союза в список нежелательных НПО Генпрокуратурой.

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно отмечал, что организация является сообществом бывших жителей Южный Курил и их потомков, которая выступала за подписание мирного договора между двумя странами.

