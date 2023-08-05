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Экология

Температура поверхности Мирового океана достигла рекордной отметки

Температура поверхности Мирового океана достигла рекордной отметки

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Температура поверхности Мирового океана достигла рекордной отметки – почти 21 градус. Об этом сообщили в агентстве France-Presse со ссылкой на данные европейской организации по наблюдению за Землей "Коперникус".

По их информации, предыдущий рекорд был установлен в марте 2016 года. Тогда температура в океане прогрелась примерно на столько же. Такой нагрев океанов может свидетельствовать об ускорении процесса глобального потепления.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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