06:48Общество
Москвичам рассказали о погоде 27 июля
Фото: Москва 24
В четверг, 27 июля, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди и ливни с грозами, возможно выпадение града. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха в столице составит от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что 26 июля в столице прошел сильнейший с конца 19 века ливень. Она уточнила, что к в западном округе столицы к вечеру выпало 45,6 миллиметра осадков, что составляет более половины месячной нормы.
До этого, в ночь с 24 на 25 июля в столичном регионе за три часа выпало от 7 до 20 миллиметров осадков, что для отдельных частей региона составило почти четверть месячной нормы.
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