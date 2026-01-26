Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 15:07

Мэр Москвы

Собянин рассказал об инфраструктурных проектах в Тимирязевском районе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Тимирязевском районе продолжается развитие инфраструктурных проектов, рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.

"Возводим два перехода через Дмитровское шоссе и пути МЦД-1, которые свяжут Тимирязевский и Бутырский районы", – написал мэр.

По его словам, подземный пешеходный переход в районе дома 29 по Дмитровскому шоссе обеспечит удобный выход на обе стороны шоссе и к улице Яблочкова. А надземный пешеходный переход около домов 5 и 7 соединит обе стороны Дмитровского шоссе. Благодаря этому проще будет пройти к улицам Яблочкова и Руставели.

Мэр добавил, что за последние 5 лет также были открыты станции МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3 и проведено строительство московских городских вокзалов Окружная и Тимирязевская, Петровско-Разумовская. Кроме того, была завершена реконструкция Дмитровского путепровода и подземный пешеходный переход через МЦД-1 по улице Яблочкова.

Ранее Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове. Здесь построят и реконструируют более 5 километров дорог. В частности, в рамках проекта планируется реконструировать участок улицы Поляны от съезда с трассы до дома № 42. Также реконструируют и построят участок проспекта Куприна от автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до Проектируемого проезда № 7048.

Читайте также


мэр Москвыстроительствогород

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика