Собянин рассказал об инфраструктурных проектах в Тимирязевском районе

В Тимирязевском районе продолжается развитие инфраструктурных проектов, рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.

"Возводим два перехода через Дмитровское шоссе и пути МЦД-1, которые свяжут Тимирязевский и Бутырский районы", – написал мэр.

По его словам, подземный пешеходный переход в районе дома 29 по Дмитровскому шоссе обеспечит удобный выход на обе стороны шоссе и к улице Яблочкова. А надземный пешеходный переход около домов 5 и 7 соединит обе стороны Дмитровского шоссе. Благодаря этому проще будет пройти к улицам Яблочкова и Руставели.

Мэр добавил, что за последние 5 лет также были открыты станции МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3 и проведено строительство московских городских вокзалов Окружная и Тимирязевская, Петровско-Разумовская. Кроме того, была завершена реконструкция Дмитровского путепровода и подземный пешеходный переход через МЦД-1 по улице Яблочкова.

Ранее Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове. Здесь построят и реконструируют более 5 километров дорог. В частности, в рамках проекта планируется реконструировать участок улицы Поляны от съезда с трассы до дома № 42. Также реконструируют и построят участок проспекта Куприна от автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до Проектируемого проезда № 7048.