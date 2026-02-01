Постпред США Уитэкер: мирное соглашение станет первым шагом в урегулировании на Украине

Фото: depositphotos/mariakarabella

Достижение мирной сделки по Украине станет лишь первом шагом на пути к разрешению всего конфликта. Такое мнение выразил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью Fox News.

"Речь идет о территориях, об установлении границ, о контроле над ними и над прекращением огня. Это все сложные вопросы, но мы продолжаем добиваться хорошего прогресса", – сообщил Уитэкер.

Он также поделился, что продолжает оптимистично смотреть на перспективу заключения мирного соглашения по Украине.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что встреча с делегацией США, которая занимается вопросами урегулирования украинского конфликта, прошла в конструктивном ключе. В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что Вашингтон воодушевлен тем, что Россия работает над достижением мира на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет новых встреч по урегулированию конфликта на следующей неделе. По его словам, Украина готова работать "по всем рабочим форматам", однако важно, чтобы были результаты встреч.

Следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта в рамках трехсторонних встреч между представителями Москвы, Киева и Вашингтона должен состояться 1 февраля в Абу-Даби.