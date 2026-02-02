Нутрициолог Никитина: липовый мед улучшает работу ЖКТ

Фото: depositphotos.com/grаfvision

Мед, богатый на полезные вещества продукт, может существенно улучшить здоровье человека. Однако эффект может быть противоположным, если неправильно выбрать сорт. О том, как правильно выбирать вид этого лакомства, в беседе с Life.ru рассказала нутрициолог Лариса Никитина.

Специалист отметила, что "целебные" свойства меда часто переоценивают. По ее словам, в среднем в этом продукте содержится от 13 до 20% воды, до 80% углеводов, и до 40% приходится на легкоусвояемую фруктозу. В связи с этим людям с диагностированным сахарным диабетом любого типа следует быть особо осторожными при употреблении такой сладости.

"Минеральных веществ в меде мало – менее 1%, также присутствуют следы ферментов и витаминов. Тем не менее именно составу приписывают различные целебные свойства меда", – сказала Никитина.

Она также объяснила, чем отличаются популярные сорта меда. Например, липовый мед, состоящий преимущественно из нектара цветков липы, может улучшить работу пищеварительного тракта. При этом нутрициолог отметила, что этот сорт является сильным аллергеном.

Гречишный мед, продолжила Никитина, богат антиоксидантами, железом, марганцем и медью. Однако для существенного повышения уровня железа пришлось бы употребить слишком много такого продукта.

Акациевый мед, который ценится за светлый цвет и нежный вкус, нередко используют для десертов. Этот сорт также используют для поддержки дыхательных путей и успокаивающего эффекта.

Не менее богат на полезные свойства и донниковый мед: этот вид сладости может укрепить иммунитет, снижать воспаления, улучшать работу ЖКТ и расширять сосуды. По словам Никитиной, донниковый мед также часто применяется и в косметологии.

Отдельное внимание нутрициолог уделила акараевому (акураевому) меду из Казахстана и Средней Азии. Эксперт объяснила, что этот вид характеризуется десертным вкусом и обладает легкой кислинкой. При этом желающим полакомиться этим сортом стоит быть осторожным при покупке: на рынке часто можно наткнуться на подделку, предупреждает Никитина.

И наконец падевый мед, добываемый пчелами из сладких выделений растений и насекомых, содержит в себе больше минералов. Считается, что этот вид, отличающийся повышенным содержанием минеральных веществ, полезен для костей, работы сердца и восстановления сил.

