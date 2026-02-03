Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на сельхозпредприятие в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали сельхозпредприятие в Севском районе Брянской области в ночь на вторник, 3 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По предварительной информации, пострадал водитель предприятия. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Богомаз подчеркнул, что пострадавший был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее два человека погибли в Старом Осколе Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА. Дрон нанес удар по частному дому, в результате чего он загорелся.

Пожар привел к частичному обрушению строения. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек.