Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над Россией за ночь, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Над Белгородской областью были уничтожены 22 беспилотника, 4 – над Краснодарским краем. Еще 2 дрона были сбиты над Ростовской областью, а также по 1 беспилотнику – над Брянской, Курской и Астраханской областями.

В ночь на 2 февраля украинские дроны совершили атаку на город Старый Оскол Белгородской области. От удара одного из БПЛА загорелся частный дом, в результате еще одного были выбиты окна в трех многоквартирных домах и поврежден один автомобиль.

В результате атаки погибли двое мирных жителей. Тела обнаружили спасатели, прибывшие к частному дому. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил свои соболезнования.

