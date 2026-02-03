Более 20 тыс российских школьников напишут итоговое сочинение в резервный день

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 20 тысяч школьников в России будут писать итоговое сочинение в резервный день. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В целом дополнительным сроком воспользуются свыше 21 тысячи человек – более 20 тысяч напишут сочинение, а еще 466 человек – изложение. Воспользоваться резервным днем смогут те, кто получил незачет или не явился в основной день по уважительным причинам.

Дополнительный срок назначен на 4 февраля, а еще один резервный день – на 8 апреля.

Ранее в московских школах стартовали практикумы по подготовке выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Основная программа по большинству предметов для учеников 11-х классов уже завершена, но с февраля у школьников появится возможность больше готовиться к ЕГЭ по необходимым для поступления в вузы предметам.

Благодаря практикумам в 2025 году в 6 раз выросло число 100-балльников по информатике, в 2 раза – по химии, в 1,5 раза – по биологии.

