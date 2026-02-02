Форма поиска по сайту

02 февраля, 09:42

Общество

В московских школах начались практикумы по подготовке выпускников к ЕГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В московских школах стартовали практикумы по подготовке выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, основная программа по большинству предметов для учеников 11-х классов уже завершена. С февраля у школьников появится возможность больше готовиться к ЕГЭ по необходимым для поступления в вузы предметам.

"Школьники делятся на три группы в зависимости от их притязаний на результаты экзаменов, что позволяет выстроить более подходящий темп и глубину изучения тем. Такой подход хорошо себя зарекомендовал: школьники приходят на ЕГЭ более уверенными, а число высоких результатов растет", – отметила Ракова.

Как рассказала заммэра, благодаря практикумам в 2025 году в 6 раз выросло число 100-балльников по информатике, в 2 раза – по химии, в 1,5 раза – по биологии.

В 2026 году в библиотеке МЭШ появились онлайн-курсы, которые помогают учителям организовать практикумы и консультации по ЕГЭ. Благодаря им педагоги лучше начинают понимать механику экзаменов, отрабатывают методики преподавания, получают новые учебные материалы. В курсах есть видеолекции и практические задания. Также там можно смотреть на свой прогресс.

Школьники при подготовке к ЕГЭ могут также пообщаться с психологами. Специалисты расскажут о том, как сохранять спокойствие и лучше распределять время для изучения материалов.

Нагрузка выпускников останется нормированной – количество предметов в расписании не меняется с началом подготовки к экзаменам. Среди них остаются профильные и общие, например история, физкультура, математика, литература и обществознание. Практикум по русскому языку является обязательным для всех.

Занятия по подготовке к ЕГЭ занимают не менее 40% учебного времени. Они включают свыше 40 вариантов программ по 11 предметам. Ведут их те педагоги, чьи ученики отлично справляются с экзаменами и поступают в лучшие университеты страны.

Ранее министерство просвещения России совместно с Рособрнадзором согласовало график проведения ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи экзаменов начнется 1 июня. В этот день запланированы история, литература и химия. Затем 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

Прием заявок на сдачу ЕГЭ продлили в России до 2 февраля

образованиеобществогород

