Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 16:31

Политика
Главная / Новости /

Политолог Станкевич: Эпштейн работал на американское глубинное государство

Политолог заявил, что финансист Эпштейн работал на американское глубинное государство

Фото: Getty Images/Rick Friedman

Финансист Джеффри Эпштейн работал на американское глубинное правительство, заявил политолог Сергей Станкевич в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

По его словам, это "та самая" теневая коалиция власть предержащих, которая использует государство и пытается его контролировать, а также в какие-то моменты "подменять его", но не делает это публично.

"Вот это самое глубинное государство просеивало большую информацию, собирало ее, делало профайлинги на ключевые фигуры, которые поднимались, становились заметны и могут быть влиятельными", – объяснил Станкевич.

Команда Эпштейна, в свою очередь, "втягивала и опутывала связями" людей, используя для этого контакты и вечеринки. Те, кто становился "приближенными", включался в круг глубинного государства, а на тех, кто вел себя "непокорно", заводился компромат для дальнейшего сдерживания.

Министерство юстиции США опубликовало финальную партию из более чем 3 миллионов страниц документов по делу Эпштейна, включающую около 2 тысяч видео и 180 тысяч изображений.

В этих материалах американский лидер Дональд Трамп упоминается свыше 3 тысяч раз, в том числе в контексте вечеринок в Мар-а-Лаго с участием несовершеннолетних, которых привозил Эпштейн.

Одна из пострадавших обвинила Трампа в изнасиловании в 13 лет. Однако Минюст позже опроверг эти обвинения, назвав некоторые документы "ложными и сенсационными".

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и умер в тюрьме, предположительно, в результате самоубийства.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика