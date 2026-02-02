Политолог Станкевич: Эпштейн работал на американское глубинное государство

Фото: Getty Images/Rick Friedman

Финансист Джеффри Эпштейн работал на американское глубинное правительство, заявил политолог Сергей Станкевич в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

По его словам, это "та самая" теневая коалиция власть предержащих, которая использует государство и пытается его контролировать, а также в какие-то моменты "подменять его", но не делает это публично.

"Вот это самое глубинное государство просеивало большую информацию, собирало ее, делало профайлинги на ключевые фигуры, которые поднимались, становились заметны и могут быть влиятельными", – объяснил Станкевич.

Команда Эпштейна, в свою очередь, "втягивала и опутывала связями" людей, используя для этого контакты и вечеринки. Те, кто становился "приближенными", включался в круг глубинного государства, а на тех, кто вел себя "непокорно", заводился компромат для дальнейшего сдерживания.

Министерство юстиции США опубликовало финальную партию из более чем 3 миллионов страниц документов по делу Эпштейна, включающую около 2 тысяч видео и 180 тысяч изображений.

В этих материалах американский лидер Дональд Трамп упоминается свыше 3 тысяч раз, в том числе в контексте вечеринок в Мар-а-Лаго с участием несовершеннолетних, которых привозил Эпштейн.

Одна из пострадавших обвинила Трампа в изнасиловании в 13 лет. Однако Минюст позже опроверг эти обвинения, назвав некоторые документы "ложными и сенсационными".

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и умер в тюрьме, предположительно, в результате самоубийства.

