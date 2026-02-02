Форма поиска по сайту

02 февраля, 23:00

Транспорт
Депутат Леонов: охрана в метро не будет смотреть содержание телефонов пассажиров

В Госдуме объяснили, как будет проходить проверка телефонов в метро

Фото: foto.mos.ru

Сотрудники метрополитена будут вправе проверять работоспособность телефонов пассажиров, однако не их переписку, фотографии и приложения. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Москвы Олег Леонов.

"У сотрудников службы безопасности нет никаких прав смотреть содержимое телефона – переписки, фото, приложения. Это противоречит Конституции", – пояснил он.

Как отметил парламентарий, мера направлена на обеспечение безопасности и проводится по принципу, что человек должен показать работоспособность устройства и доказать путем его включения, что это электронная техника, а не муляж со взрывчаткой.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что на входах в столичное метро стали проверять телефоны. Это сравнили с практикой, применяемой в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба метрополитена Москвы отметила, что у пассажиров могут выборочно досматривать мобильные телефоны в дополнение к уже существующим мерам безопасности. Они были установлены в связи с приказом Минтранса РФ от 4 февраля 2025 года.

транспортбезопасностьметрогород

