Илон Маск объединил свои компании xAI и SpaceX

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Американская космическая SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, купила его же компанию по разработкам в сфере искусственного интеллекта xAI. Об этом сообщила пресс-служба SpaceX.

Такое решение было связано с тем, что разработка ИИ требует большого количества электроэнергии. Однако, как отмечается в сообщении, на Земле недостаточно ресурсов, чтобы в полной мере ее обеспечить без вреда для окружающей среды.

В SpaceX заявили, что подобное слияние двух компаний позволит в будущем разместить центры обработки данных ИИ в космосе и использовать для их работы солнечную энергию.

Ранее Маск рассказал, что вдохновением для создания SpaceX стал фантастический телесериал "Звездный путь" и желание однажды встретиться с пришельцами.

Он добавил, что в будущем хотел бы сделать возможными для людей космические путешествия и знакомство с инопланетными цивилизациями.