03 февраля, 09:39

Происшествия
Дети после отравления угарным газом в Дагестане находятся в удовлетворительном состоянии

Стало известно о состоянии семерых детей, отравившихся угарным газом в Дагестане

Фото: depositphotos/sudok1

Состояние семерых детей, которые находятся в Карабудахкентской центральной районной больнице после отравления угарным газом в частном детском саду в селе Параул в Дагестане, оценивается как удовлетворительное. Об этом РИА Новости заявили в медучреждении.

Там рассказали, что во вторник, 3 февраля, врачи обследуют пострадавших и примут решение по их дальнейшему лечению.

Инцидент с отравлением детей произошел 2 февраля. По информации регионального МЧС, дети жаловались на слабость и тошноту. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, после оказания помощи его состояние удалось нормализовать. Позже троих из десяти детей выписали из медучреждения.

По предварительной версии, причиной отравления стала горелка, подключенная к газовой системе с использованием водяного шланга. Министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев подчеркнул, что это является грубым нарушением требований безопасности. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые проверки.

