Мать и пятеро детей отравились угарным газом в башкирском селе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мать и пятеро детей отравились угарным газом в селе Приютово в Башкирии. О происшествии сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

"Им оказана необходимая помощь, в настоящее время они находятся в лечебном учреждении. Отец детей и еще один малолетний ребенок не пострадали", – уточняется в публикации.

Специалисты надзорного ведомства намерены выяснить все обстоятельства случившегося, а также оценить, соблюдалось ли законодательство в сфере ЖКХ ресурсоснабжающей организацией и собственником помещения.

Ранее в сельском поселении Экажево в Ингушетии два ребенка умерли, отравившись дома угарным газом. Специалисты установили неисправность системы вытяжки газового водонагревателя в ванной комнате. Пострадавших детей госпитализировали в больницу, где они позже скончались.

