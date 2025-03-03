03 марта, 11:54Происшествия
Мать и пятеро детей отравились угарным газом в башкирском селе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Мать и пятеро детей отравились угарным газом в селе Приютово в Башкирии. О происшествии сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.
"Им оказана необходимая помощь, в настоящее время они находятся в лечебном учреждении. Отец детей и еще один малолетний ребенок не пострадали", – уточняется в публикации.
Специалисты надзорного ведомства намерены выяснить все обстоятельства случившегося, а также оценить, соблюдалось ли законодательство в сфере ЖКХ ресурсоснабжающей организацией и собственником помещения.
Ранее в сельском поселении Экажево в Ингушетии два ребенка умерли, отравившись дома угарным газом. Специалисты установили неисправность системы вытяжки газового водонагревателя в ванной комнате. Пострадавших детей госпитализировали в больницу, где они позже скончались.
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