В Дагестане четыре человека отравились угарным газом

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В городе Буйнакск, Дагестан четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС республики.

Отравление произошло в многоквартирном доме микрорайона Дружба. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

Ранее один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме на улице Видова в Новороссийске. Из здания эвакуировали 30 человек.

По информации регионального оперативного штаба, после взрыва на четвертом этаже произошел пожар, площадь которого составила 20 "квадратов". Огнеборцам удалось справиться с возгоранием. К тушению привлекли 31 спасателя и 10 единиц спецтехники.