Три человека умерли в частном социальном центре в Алтайском крае

Фото: vk.com/СУ СК РФ по Алтайскому краю

Три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Об этом заявили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Следствие установило, что 28 ноября в учреждении было найдено тело постояльца с признаками отравления. Еще несколько человек были госпитализированы в больницы, но двое из них впоследствии скончались.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело, согласно статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

"В настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты", – добавили в ведомстве.

Между источник в силовых структурах заявил ТАСС, что общее число пострадавших достигло 17 человек. По предварительной версии, это может быть связано с отравлением неизвестным веществом.

Ранее сообщалось о массовом отравлении учеников в одной из школ Свердловского района Красноярска. Тогда в больницы обратились 23 школьника с 1-го по 11-й класс. Из-за этого учреждение временно переводили на дистанционное обучение. По факту случившего было заведено уголовное дело.

