05 февраля, 15:24Технологии
Авторы каналов в MAX получили возможность управлять реакциями
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В мессенджере MAX появилась функция, благодаря которой авторы каналов могут управлять реакциями к постам. Об этом сообщила пресс-служба платформы.
Там рассказали, что теперь в канале можно оставить все эмодзи, либо убирать ненужные или же отключить их вообще.
Для запуска функции необходимо загрузить обновление, открыть настройки канала и выбрать раздел "Реакции". После этого можно выбрать необходимые эмодзи и указать, какое количество реакций смогут ставить подписчики.
Таким образом, в публикациях будут видны только те эмодзи, которые разрешит администратор и которые выберут подписчики. Можно и отключить опцию. Это делается также в разделе "Реакции".
Ранее стало известно, что все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов на национальной платформе MAX. Пользователи мессенджера получили уже 10 миллионов уведомлений от МФЦ. В частности, при помощи чат-бота можно узнать статус своего обращения и записаться на прием.
Россияне смогут заключать трудовой договор в мессенджере MAX