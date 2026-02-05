Авторы каналов в MAX получили возможность управлять реакциями

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В мессенджере MAX появилась функция, благодаря которой авторы каналов могут управлять реакциями к постам. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Там рассказали, что теперь в канале можно оставить все эмодзи, либо убирать ненужные или же отключить их вообще.

Для запуска функции необходимо загрузить обновление, открыть настройки канала и выбрать раздел "Реакции". После этого можно выбрать необходимые эмодзи и указать, какое количество реакций смогут ставить подписчики.

Таким образом, в публикациях будут видны только те эмодзи, которые разрешит администратор и которые выберут подписчики. Можно и отключить опцию. Это делается также в разделе "Реакции".

Ранее стало известно, что все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов на национальной платформе MAX. Пользователи мессенджера получили уже 10 миллионов уведомлений от МФЦ. В частности, при помощи чат-бота можно узнать статус своего обращения и записаться на прием.

