05 февраля, 16:24

Общество

Астролог Глоба рассказала, что ждет Россию в 2026 году

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Для России в 2026 году наступит этап, который касается материальных и финансовых вопросов, а также самоопределения. Страна будет важна в мировых процессах, рассказала астролог Тамара Глоба в программе "Откройте, Давид!" на телеканале Москва 24.

Она отметила важность использования собственных ресурсов, поскольку выигрывать во всем, что касается политики, по ее мнению, будут лидеры, которые заботятся в своей стране. В первом полугодии это будет очевидно, потому что у России будут новые союзы, сказала астролог. Кроме того, по словам Глобы, развитие также затронет страны Южной Америки.

Говоря о военных действиях, астролог заявила, что "какие-то ударные события" ожидаются зимой и в начале весны, а миротворческие действия могут быть весной и летом.

"Но именно становление новых процессов, которые будут приходить, – это осень, осеннее время. И там вот как раз мощные договоренности, дипломатия будет играть важную роль, действительно. И это переходит на следующий год", – добавила Глоба.

7 февраля в 21:30 смотрите астрологический прогноз Тамары Глобы на 2026 год на телеканале Москва 24.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о своих сбывающихся "абсурдных" прогнозах. Среди подтвердившихся сценариев он упомянул заявление французских официальных лиц о намерении вынести на голосование резолюцию о выходе из НАТО и слова лидера украинской партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко о фашистском характере правящего в стране режима.

