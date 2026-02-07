Все поезда "Таврия" вошли в график после схода цистерн с бензином под Тамбовом

Фото: TACC/NEWS.ru/Сергей Булкин

Все поезда "Таврия" и "Таврия экспресс", которые задерживались после схода цистерн с бензином на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, вошли в график. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Там добавили, что некоторые поезда уже прибыли в пункты назначения. Все составы следуют расписанию.

Сход вагонов грузового состава в Тамбовской области произошел 4 февраля в городе Мичуринске. В результате загорелись цистерны с топливом.

Огонь удалось полностью ликвидировать 5 февраля. В результате инцидента никто не пострадал. Также ЧП не повлекло угрозы для населения и инфраструктуры.

При этом из-за аварии в пути задерживались 8 пассажирских поездов. Более того, движение транспорта ограничили на дорогах, ведущих в поселки Садострой и 2-й Пятилетки.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

