Движение поездов частично восстановлено в Тамбовской области после пожара с цистернами

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Железнодорожники частично восстановили движение на ключевой станции Кочетовка-2 в Тамбовской области после инцидента с цистернами. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

В 02:09 по московскому времени 6 февраля железнодорожники открыли движение поездов по одному пути на станции. При этом работы на месте аварии продолжаются в круглосуточном режиме.

К ликвидации последствий привлечены около 250 человек, включая специалистов восстановительных и пожарных команд. Координацию их действий осуществляет оперативный штаб.

По информации компании, всего предстоит восстановить более 100 метров железнодорожного полотна. Специалисты принимают все меры для скорейшего возвращения движения в нормальный график.

Сход вагонов грузового состава произошел 4 февраля в Мичуринске. В результате аварии произошло возгорание цистерн с топливом.

Работы по тушению пожара продолжались до 5 февраля. Сотрудникам МЧС удалось полностью локализовать и ликвидировать возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

Из-за аварии были задержаны в пути 8 пассажирских поездов. Также вводились временные ограничения на автомобильное движение на дорогах, ведущих в поселки Садострой и 2-й Пятилетки, что связано с проведением аварийно-восстановительных работ и обеспечением безопасности.

На данный момент по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следственные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.