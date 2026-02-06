В Минздраве заявили о росте числа аутоиммунных заболеваний после пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число аутоиммунных заболеваний резко увеличилось после пандемии COVID-19, рассказал директор Научно-исследовательского института ревматологии имени В. А. Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила.

В связи с этим появился новый термин – аутоиммунный реактом, который обозначает аутоиммунные нарушения, возникающие при неаутоиммунных болезнях.

"И это та проблема, которую, наверное, придется решать в ближайшем будущем", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Данные недуги зачастую встречаются у людей трудоспособного возраста, молодежи и детей. Всего существует около 150 видов аутоиммунных заболеваний. Причем смертность при таких патологиях повышена, уточнил Лила.

"Поэтому, конечно, если мы говорим в целом о проблеме аутоиммунных заболеваний, часто же мы что-то с чем-то сравниваем. Так вот, аутоиммунных заболеваний в мире где-то в десять раз больше по частоте, чем онкологических заболеваний", – заключил врач.

На участившиеся случаи осложнения после коронавируса специалисты обратили внимание еще в прошлом году. Терапевт Людмила Лапа объяснила, что COVID-19 обладает высокой агрессивностью и продолжает персистировать в организме, разрушая его даже после окончания острой фазы болезни.

Группа риска данных осложнений не ограничивается возрастными пациентами. В частности, они могут возникать у людей 30–40 лет, переболевших ковидом несколько лет назад. При этом чаще с такими проблемами обращаются женщины.