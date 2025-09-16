Врач Лапа: коронавирус разрушает организм даже после окончания острой фазы болезни

Фото: depositphotos/GeorgeRudy

Перенесенный COVID-19 рассматривается врачами как стойкая, долго сохраняющаяся в организме вирусная инфекция, которая провоцирует и обостряет аутоиммунные заболевания, в том числе у молодых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.



Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации Вирус обладает высокой агрессивностью и продолжает персистировать в организме, разрушая его даже после окончания острой фазы болезни. Это разрушение часто связано с высокой белковой интоксикацией, где уровень антител у пациентов может достигать 1–3 тысяч при норме до 10.

По словам врача, сейчас любой аутоиммунный процесс часто начинается с бактериальной или персистирующей вирусной инфекции. Поэтому в основе нового подхода к лечению заболеваний лежит принцип: сначала выявить и устранить инфекционную нагрузку. Только после этого иммунная терапия становится эффективной.



Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации Мы применяем протокол, предполагающий длительный прием противовирусных препаратов (аналогично терапии тяжелых форм герпеса) в сочетании с иммунными. Этот комплексный подход позволяет вывести заболевание в стадию ремиссии, тогда как только иммунные препараты без противовирусной терапии часто не работают.

Для восстановления метаболизма и структуры костной ткани, нарушенных из-за воспаления, в лечение добавляют золедроновую кислоту. Это позволяет купировать болевой синдром и восстановить уровень кальция, уточнила врач.



Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации Группа риска данных осложнений не ограничивается возрастными пациентами. Участились случаи среди молодых людей 30–40 лет, переболевших ковидом несколько лет назад. Чаще с такими проблемами обращаются женщины, что может быть связано с большим вниманием к своему здоровью и более тяжелым течением болевого синдрома.

Ключевым синдромом, при котором нужно незамедлительно обратиться к врачу, является общее состояние внутреннего дискомфорта, сильная усталость, слабость и ощущение, что "организм разваливается”, подчеркнула эксперт.

Тревогу должны также вызывать потеря или извращение обоняния, скованность и боли в суставах, кашель с мокротой желто-белого или зелено-белого цвета, одышка, температура, предваряемая внутренним "тремором", а также системность поражения, когда симптомы проявляются не локально, а затрагивают сразу несколько систем.



Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации При любом из этих симптомов необходимо обратиться к терапевту для комплексного обследования, выявления очагов воспаления и составления индивидуального плана лечения. Важно найти и устранить персистирующую инфекцию, чтобы остановить системное разрушение организма.

Ранее российские ученые создали уникальный набор реагентов, способный выявлять 25 разных вирусов. Он стал первым в стране тестом с таким широким спектром диагностики.

С его помощью врачи могут одновременно выявлять все значимые возбудители острых ОРВИ, включая энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и COVID-19.

