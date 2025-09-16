Врач Лапа: коронавирус разрушает организм даже после окончания острой фазы болезни

16 сентября, 15:11Общество
Перенесенный COVID-19 рассматривается врачами как стойкая, долго сохраняющаяся в организме вирусная инфекция, которая провоцирует и обостряет аутоиммунные заболевания, в том числе у молодых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
По словам врача, сейчас любой аутоиммунный процесс часто начинается с бактериальной или персистирующей вирусной инфекции. Поэтому в основе нового подхода к лечению заболеваний лежит принцип: сначала выявить и устранить инфекционную нагрузку. Только после этого иммунная терапия становится эффективной.
Для восстановления метаболизма и структуры костной ткани, нарушенных из-за воспаления, в лечение добавляют золедроновую кислоту. Это позволяет купировать болевой синдром и восстановить уровень кальция, уточнила врач.
Ключевым синдромом, при котором нужно незамедлительно обратиться к врачу, является общее состояние внутреннего дискомфорта, сильная усталость, слабость и ощущение, что "организм разваливается”, подчеркнула эксперт.
Тревогу должны также вызывать потеря или извращение обоняния, скованность и боли в суставах, кашель с мокротой желто-белого или зелено-белого цвета, одышка, температура, предваряемая внутренним "тремором", а также системность поражения, когда симптомы проявляются не локально, а затрагивают сразу несколько систем.
Ранее российские ученые создали уникальный набор реагентов, способный выявлять 25 разных вирусов. Он стал первым в стране тестом с таким широким спектром диагностики.
С его помощью врачи могут одновременно выявлять все значимые возбудители острых ОРВИ, включая энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и COVID-19.
