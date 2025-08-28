Врач Мескина: при заражении штаммом "Стратусом" голос может почти полностью пропасть

28 августа, 14:47Общество
Фото: 123RF/seventyfour74
Теплое питье и ингаляции с гормонами помогут восстановить голос после заражения штаммом коронавируса "Cтратус". Об этом Москве 24 рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.
Она отметила, что осиплость фиксировалась и при других штаммах коронавируса. При этом у детей все может закончиться даже стенозом гортани, при котором нарушается дыхание, подчеркнула специалист.
"С последним хорошо научились справляться, поэтому просто следует сразу вызывать врача", – добавила Мескина.
Также при осиплости поможет обильное теплое питье и покой: надо постараться как можно меньше разговаривать, пока идет воспаление. Плюс врач может назначить ингаляции с содой, подчеркнула эксперт.
В целом же коронавирус пошел по пути более высокой заразности и меньшей тяжести заболеваний. Поэтому отличить его по клиническим симптомам от гриппа и обычной простуды сложно.
"Штамм "Стратус" удается выявить только после ПЦР-теста. Проявляться он может и насморком, и головной болью. При этом необязательно поднимется температура или пропадет обоняние", – сказала врач.
Самым эффективным методом профилактики "Стратуса" Мескина назвала вакцинацию и гигиену.
"Принципиально важно часто либо тщательно мыть руки, либо обрабатывать их антисептическим средством. Это гораздо эффективнее, чем носить маску", – подчеркнула инфекционист.
Ранее врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева рассказала, что коронавирус, в том числе и штамм "Омикрон", может вызывать обострение кожных проблем. Также бывают тяжелые васкулиты, характерные поражением сосудов кожи, предупредила эксперт.