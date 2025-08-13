Вирусолог Альтштейн оценил вероятность еще одной пандемии COVID-19

Новая волна заболеваемости COVID-19 может случиться уже осенью 2025 года, предупредили эксперты. Какие риски это несет, разбиралась Москва 24
Новый пик
Новая волна заболеваемости COVID-19 может начаться в конце осени 2025-го – начале зимы 2026 года, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-инфекционист одной из медицинских компаний Андрей Поздняков. По его словам, несмотря на то, что у инфекции нет выраженной сезонности, последний из зафиксированных в России штаммов коронавируса обусловил подъем заболеваемости.
"Ковид часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно. Поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости COVID-19 весьма сложно, могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета", – пояснил Поздняков.
Ранее в России был зарегистрирован новый штамм коронавируса "Стратус". Первый случай заражения был зафиксирован в апреле текущего года, рассказали в Роспотребнадзоре.
"Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном легкие (похожие на другие варианты омикрона), часто отмечается осиплость или сиплость голоса как характерная особенность", – пояснил заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
При этом в столичном департаменте здравоохранения заверили, что штамм находится под контролем и наблюдением специалистов, поэтому поводов для беспокойства нет.
С начала пандемии сводки о заболеваемости коронавирусом в РФ публиковал Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Однако в марте 2025-го публикация была прекращена, а вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. При этом Роспотребнадзор продолжил мониторить эпидемиологическую ситуацию в РФ в оперативном режиме.
Вопрос последствий
Рост заболеваемости во многом связан с изменением погодных условий и окончанием сезона отпусков, объяснил Москве 24 заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Традиционно это происходит в октябре-ноябре и заканчивается в марте. Это связано с похолоданием, которое уже начинается. Также скоро люди вернутся с отпусков, школьники и студенты сядут за парты, и это создаст условия, благоприятные для распространения", – сказал он.
По словам эксперта, те штаммы, что существуют на сегодняшний день, внимательно изучаются.
"Налажен глобальный мониторинг за появлением новых субштаммов, их вирулентности – способности заражать. Иммунная популяционная память у людей сейчас уже не та, которая была до пандемии, когда она была полностью стерильная. Но после того, как она официально была завершена, вирус никуда не делся: он постоянно циркулирует человеческой популяции", – отметил Онищенко.
Также Онищенко объяснил, что прививка от гриппа относится к мерам профилактики заболевания COVID-19, поскольку эти болезни схожи по эпидемиологии заболевания. Помимо этого эксперт посоветовал позаботиться о своем иммунитете, уделив особое внимание режиму сна и питания, а также одеваться по погоде.
В то же время вероятность возникновения новой пандемии мала в связи с тем, что вирус-возбудитель теряет свою патогенность. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Коронавирус очень изменчивый, и SARS-CoV-2, который был возбудителем пандемии, тоже изменчив. Но, как правило, эта изменчивость идет не в сторону повышения патогенности, потому что это ему невыгодно. Поэтому вероятность того, что SARS-CoV-2 образует какой-то новый вариант, который приведет к тяжелой пандемии, очень мала", – сказал специалист.
Однако из-за невозможности определить потенциал преобразования вируса, предсказать сроки возникновения новой пандемии невозможно. По словам Альтштейна, это может произойти "как завтра, так и через пятьдесят лет".