Вирусолог Альтштейн оценил вероятность еще одной пандемии COVID-19

Новая волна заболеваемости COVID-19 может случиться уже осенью 2025 года, предупредили эксперты. Какие риски это несет, разбиралась Москва 24

Новый пик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новая волна заболеваемости COVID-19 может начаться в конце осени 2025-го – начале зимы 2026 года, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-инфекционист одной из медицинских компаний Андрей Поздняков. По его словам, несмотря на то, что у инфекции нет выраженной сезонности, последний из зафиксированных в России штаммов коронавируса обусловил подъем заболеваемости.

"Ковид часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно. Поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости COVID-19 весьма сложно, могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета", – пояснил Поздняков.





Андрей Поздняков кандидат медицинских наук, врач-инфекционист одной из медицинских компаний Рост числа случаев начинается в сентябре, когда дети возвращаются в школы и сады, а взрослые – на рабочие места. Скученность способствует распространению вирусов среди тех, кто переносит болезнь бессимптомно или в легкой форме.

Ранее в России был зарегистрирован новый штамм коронавируса "Стратус". Первый случай заражения был зафиксирован в апреле текущего года, рассказали в Роспотребнадзоре.

"Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном легкие (похожие на другие варианты омикрона), часто отмечается осиплость или сиплость голоса как характерная особенность", – пояснил заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

При этом в столичном департаменте здравоохранения заверили, что штамм находится под контролем и наблюдением специалистов, поэтому поводов для беспокойства нет.



Эпидемия COVID-19 началась в 2020 году. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на момент апреля 2025-го, от заболевания умерло порядка 20 миллионов человек по всему миру. С начала пандемии сводки о заболеваемости коронавирусом в РФ публиковал Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Однако в марте 2025-го публикация была прекращена, а вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. При этом Роспотребнадзор продолжил мониторить эпидемиологическую ситуацию в РФ в оперативном режиме.



Вопрос последствий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рост заболеваемости во многом связан с изменением погодных условий и окончанием сезона отпусков, объяснил Москве 24 заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Традиционно это происходит в октябре-ноябре и заканчивается в марте. Это связано с похолоданием, которое уже начинается. Также скоро люди вернутся с отпусков, школьники и студенты сядут за парты, и это создаст условия, благоприятные для распространения", – сказал он.





Геннадий Онищенко заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Я хочу принципиально сказать: ожидается рост заболеваемости, но никаких пандемий, эпидемий не будет. Свой эпидемический потенциал ковид уже исчерпал.

По словам эксперта, те штаммы, что существуют на сегодняшний день, внимательно изучаются.

"Налажен глобальный мониторинг за появлением новых субштаммов, их вирулентности – способности заражать. Иммунная популяционная память у людей сейчас уже не та, которая была до пандемии, когда она была полностью стерильная. Но после того, как она официально была завершена, вирус никуда не делся: он постоянно циркулирует человеческой популяции", – отметил Онищенко.

Также Онищенко объяснил, что прививка от гриппа относится к мерам профилактики заболевания COVID-19, поскольку эти болезни схожи по эпидемиологии заболевания. Помимо этого эксперт посоветовал позаботиться о своем иммунитете, уделив особое внимание режиму сна и питания, а также одеваться по погоде.

В то же время вероятность возникновения новой пандемии мала в связи с тем, что вирус-возбудитель теряет свою патогенность. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Коронавирус очень изменчивый, и SARS-CoV-2, который был возбудителем пандемии, тоже изменчив. Но, как правило, эта изменчивость идет не в сторону повышения патогенности, потому что это ему невыгодно. Поэтому вероятность того, что SARS-CoV-2 образует какой-то новый вариант, который приведет к тяжелой пандемии, очень мала", – сказал специалист.





Анатолий Альтштейн вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Возможно появление нового коронавируса, отличающегося от SARS-CoV-2. Очень большую роль играют случайные события – то, что происходит с геномом вируса. И то, что возникнет патогенный вариант, очень маловероятно.

Однако из-за невозможности определить потенциал преобразования вируса, предсказать сроки возникновения новой пандемии невозможно. По словам Альтштейна, это может произойти "как завтра, так и через пятьдесят лет".

