Депздрав: штамм коронавируса "Стратус" составил 22% от вирусных заболеваний в Москве

24 июля, 16:56Общество
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В Москве новый штамм коронавируса "Стратус" (вариант XFG) находится под контролем и постоянным наблюдением столичного департамента здравоохранения. Оснований для беспокойства нет, сообщила пресс-служба ведомства.
Департамент отметил, что одной из главных задач специалистов является оперативное реагирование на эпидемиологические изменения. Для этого регулярно проводится полногеномное секвенирование всех респираторных вирусов.
По результатам исследований, с мая в линейке вирусов наблюдается штамм "Стратус". На данный момент его доля в структуре составляет 22% от всех вирусных заболеваний.
"При этом отмечается стойкая тенденция к снижению общей заболеваемости ОРВИ и снижение госпитализаций в целом по городу", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что "Стратус" начал распространяться в России. Пока врачи выявили по меньшей мере 114 случаев заражения. Первый случай заболевания на территории РФ был обнаружен 24 апреля. При этом большая часть выявленных случаев приходится на Москву – 54%.
Новый штамм характеризуется высокой заразностью, осиплостью или сиплостью голоса. Симптомы этого варианта ковида в основном легкие и похожи на другие варианты "Омикрона".
В России выявили новые штаммы коронавируса