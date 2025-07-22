PL: новый штамм коронавируса начал распространяться в Гондурасе

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Министерство здравоохранения Гондураса подтвердило распространение нового штамма COVID-19 под названием XFG. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Prensa Latina (PL).

Как отметил глава отдела надзора ведомства Лоренцо Павон, в Гондурасе в 2025 году было зафиксировано 343 случая заражения и два случая смерти от коронавируса.

По его словам, новый штамм не относится к вызывающим беспокойство проблемам. Однако выявление случаев заражения представляет "интерес для общественного здравоохранения".

Павон также утверждает, что именно новый штамм стал причиной нынешнего всплеска случаев заболевания COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не ожидается рост заболеваемости новым штаммом COVID-19 "Нимбус". Он является дочерней ветвью варианта XDV, который активно циркулировал в Китае и ряде соседних стран.

В течение июня в РФ подтвердили 17 случаев заражения "Нимбусом". Для него характерны насморк, небольшой рост температуры и кашель.