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22 июля, 10:11

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PL: новый штамм коронавируса начал распространяться в Гондурасе

Новый штамм коронавируса начал распространяться в Гондурасе – СМИ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Министерство здравоохранения Гондураса подтвердило распространение нового штамма COVID-19 под названием XFG. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Prensa Latina (PL).

Как отметил глава отдела надзора ведомства Лоренцо Павон, в Гондурасе в 2025 году было зафиксировано 343 случая заражения и два случая смерти от коронавируса.

По его словам, новый штамм не относится к вызывающим беспокойство проблемам. Однако выявление случаев заражения представляет "интерес для общественного здравоохранения".

Павон также утверждает, что именно новый штамм стал причиной нынешнего всплеска случаев заболевания COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не ожидается рост заболеваемости новым штаммом COVID-19 "Нимбус". Он является дочерней ветвью варианта XDV, который активно циркулировал в Китае и ряде соседних стран.

В течение июня в РФ подтвердили 17 случаев заражения "Нимбусом". Для него характерны насморк, небольшой рост температуры и кашель.

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