Роспотребнадзор: в РФ не ожидается рост заболеваемости новым штаммом COVID-19 "Нимбус"

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В России не ожидается серьезный подъем заболеваемости новым штаммом коронавируса "Нимбус" (NB.1.8.1), сообщил заведующий лабораторией геномных исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"NB.1.8.1 является дочерней ветвью варианта XDV, активно циркулировавшего в Китае и ряде соседних стран, а рост случаев в Азии, вероятно, связан, прежде всего, со снижением коллективного иммунитета", – цитирует его Агентство "Москва".

По данным на 23 июня, в РФ подтвердили 17 случаев заражения "Нимбусом". При этом принципиальных отличий этого варианта от других ветвей "Омикрона" не выявлено – ни по клинической картине, ни по тяжести течения заболевания.

"Также нет данных о специфических симптомах, отличающих его от других ОРВИ", – сказал специалист.

Для "Нимбуса" характерны насморк, небольшой рост температуры и кашель. В большинстве случаев заболевание этим штаммом коронавируса протекает в легкой форме и не требует госпитализации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что геновариант впервые описан в январе 2025 года в Китае, затем его фиксировали в разных странах Азии и в США. К концу мая в России выявили 4 случая заражения "Нимбусом".

В это же время подъем заболеваемости коронавирусом NB.1.8.1 маловероятен, подтверждал врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с Москвой 24. По его словам, "Нимбус" не вызывает более тяжелые формы заболевания и большее количество летальных исходов по сравнению с другими геновариантами линии штамма "Омикрон".

