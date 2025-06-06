Nature Communications: одна мутация отделяет вирус HKU5-CoV-2 от заражения людей

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Новый вариант коронавируса HKU5-CoV-2 может находиться в одной мутации от того, чтобы заражать людей, сообщает журнал Nature Communications.

Вирус, обнаруженный в образцах летучих мышей в Китае, выявили американские ученые. Исследование показало, что при определенных условиях патоген может проникать в человеческие клетки. При этом специалисты заявили, что HKU5-CoV-2 похож на MERS-CoV, вызывающий ближневосточный респираторный синдром, и отличается высокой смертностью, достигающей 34%.

В ходе экспериментов в лаборатории эксперты создали псевдовирусы, содержащие шиповидный белок HKU5. По итогам исследований выяснилось, что при некоторых изменениях вирус может воздействовать на клетки, на поверхности которых есть рецепторы ACE2, такие же, как у COVID-19.

В настоящее время вирус циркулирует исключительно среди летучих мышей, но существует вероятность его передачи через промежуточных носителей, таких как циветты или норки. Это может привести к появлению опасных мутаций.

Как отметили ученые, SARS-CoV-2 возник аналогичным образом. При этом HKU5 был обнаружен впервые в лаборатории, связанной с Уханьским институтом вирусологии.

Автор исследования, профессор из Университета штата Вашингтон Майкл Летко призвал с внимательностью отслеживать вирусы этой группы. Исследование ученых отметило важность мониторинга дикой природы и глобального контроля за коронавирусами.

В конце мая в России выявили четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB.1.8.1. В связи с этим Роспотребнадзор начал отслеживать ситуацию с вирусом.

Однако подъем заболеваемости NB.1.8.1 маловероятен, уточнил врач-инфекционист Сергей Вознесенский. Чаще всего заболевание проходит бессимптомно. Говорить об угрозе эпидемии абсолютно необоснованно, подчеркнул специалист.