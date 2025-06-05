Заболеваемость ветрянкой среди взрослых в России выросла на 28%

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Заболеваемость ветрянкой среди взрослых в России увеличилась на 28%, среди детей – на 9% в прошлом году. Это следует из госдоклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2024 году".

"Показатели заболеваемости ветряной оспой детского населения в десятки раз превышают уровни заболеваемости взрослых (показатель заболеваемости детского населения в 2024 году составил 2 611,12 на 100 тысяч детского населения)", – указало ведомство.

Как подчеркнул Роспотребнадзор, рост заболеваемости объясняется появлением среди взрослых восприимчивых людей в период мероприятий, которые были направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

В прошлом году общая заболеваемость ветрянкой в стране выросла на 9,7% по сравнению с 2023 годом.

Ранее Роспотребнадзор не исключил возможность завоза холеры в Россию. По словам главы ведомства Анны Поповой, в мае специалисты оценили готовность всех медучреждений, пунктов пропуска через госграницу, а также аэропортов, после чего определили все контрольные критические точки. Она призвала не ослабевать достигнутую готовность и не уменьшать мониторинг.

